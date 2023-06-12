Премьер Японии Кисида заявил, что Украина находится под "ядерным зонтиком" Китая
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, согласно договорённостям, Китай защищает Украину от применения в отношении неё ядерного оружия. По его словам, соответствующее соглашение было заключено в 2013 году.
"Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договорённостях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве", — ответил Кисида на вопрос одного из депутатов нижней палаты парламента.
Вышеупомянутое соглашение было заключено в декабре 2013 года по итогам переговоров тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечалось, что Пекин берёт на себя обязательство ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением Украине. Также в документе говорилось, что Китай подтверждает предоставление Киеву соответствующих гарантий безопасности.
Ранее американский политолог Питер Харрис предрёк исключение Киева из архитектуры безопасности Европы. По его оценке, ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой "ядерный зонтик".
ТАСС / Zuma