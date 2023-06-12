Премьер Японии Кисида заявил, что Украина находится под "ядерным зонтиком" Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, согласно договорённостям, Китай защищает Украину от применения в отношении неё ядерного оружия. По его словам, соответствующее соглашение было заключено в 2013 году.

"Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договорённостях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве", — ответил Кисида на вопрос одного из депутатов нижней палаты парламента.

Вышеупомянутое соглашение было заключено в декабре 2013 года по итогам переговоров тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечалось, что Пекин берёт на себя обязательство ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением Украине. Также в документе говорилось, что Китай подтверждает предоставление Киеву соответствующих гарантий безопасности.