Регион

Уведомления отключены

12 июня, 05:58

Премьер Японии Кисида заявил, что Украина находится под "ядерным зонтиком" Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, согласно договорённостям, Китай защищает Украину от применения в отношении неё ядерного оружия. По его словам, соответствующее соглашение было заключено в 2013 году.

"Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договорённостях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве", — ответил Кисида на вопрос одного из депутатов нижней палаты парламента.

Вышеупомянутое соглашение было заключено в декабре 2013 года по итогам переговоров тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечалось, что Пекин берёт на себя обязательство ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением Украине. Также в документе говорилось, что Китай подтверждает предоставление Киеву соответствующих гарантий безопасности.

Боеголовки по-киевски: Почему на Украине снова говорят о создании ядерного оружия

Боеголовки по-киевски: Почему на Украине снова говорят о создании ядерного оружия

Ранее американский политолог Питер Харрис предрёк исключение Киева из архитектуры безопасности Европы. По его оценке, ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой "ядерный зонтик".

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Китай
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров