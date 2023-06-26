Зеленского назвали "маленьким диктатором" после его призыва к НАТО

Пользователи Twitter назвали лидера Украины Владимира Зеленского "маленьким диктатором" после его призыва принять "позитивные решения" на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомним, одной из тем данного мероприятия, которое состоится 11–12 июля, будет вступление Незалежной в Североатлантический альянс.

"Единственное, над чем тебе стоит работать, так это мирный договор, потому что тебе не победить, а Россия не позволит вступить в НАТО или ЕС", — написал один из пользователей.

Другой подписчик назвал президента Незалежной мошенником, который хочет больше денег, чтобы купить ещё один особняк за пределами Украины. Третий пользователь назвал предстоящее мероприятие "саммитом разжигателей войны".

Кроме того, один из читателей назвал Зеленского "маленьким диктатором", а другой заявил, что Украина никогда не будет членом НАТО. Пояснил он свою позицию тем, что "никто не будет рисковать третьей мировой войной, чтобы принять такую коррумпированную страну в альянс".