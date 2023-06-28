Зеленский хочет разрешить украинцам утолять "боль из-за войны" с помощью "запрещёнки"
Зеленский снова призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады 28 июня выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны" с помощью "запрещёнки". По его словам, эти препараты должны производиться на территории Незалежной.
"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны", — сказал Зеленский и призвал парламент "наконец честно легализовать" для всех лекарства на основе каннабиса.
Глава государства также добавил, что необходимо провести соответствующие научные исследования, а само производство должно быть расположено на Украине.
Ранее Зеленский решил обязать украинских чиновников и военных говорить на английском языке. Президент Украины наделил законопроект неотложным статусом.