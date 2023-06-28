Зеленский хочет разрешить украинцам утолять "боль из-за войны" с помощью "запрещёнки"

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады 28 июня выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны" с помощью "запрещёнки". По его словам, эти препараты должны производиться на территории Незалежной.

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны", — сказал Зеленский и призвал парламент "наконец честно легализовать" для всех лекарства на основе каннабиса.