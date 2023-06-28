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28 июня, 14:27

Психиатр исключил усиление боеспособности ВСУ благодаря идее Зеленского по марихуане

Врач Тетюшкин: Идея Зеленского по марихуане не повлияет на боеспособность ВСУ

Стремление президента Украины Владимира Зеленского легализовать лекарства с марихуаной вряд ли окажет серьёзное влияние на боеспособность армии и работу чиновников, потому что есть должности, где никак нельзя скатываться до подобных препаратов. Об этом изданию "Говорит Москва" заявил врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

"Я думаю, что это абсолютно никак не повлияет на боеспособность, потому что, если речь идёт о производстве медицинского каннабиса, то это не значит, что все его начинают употреблять со страшной силой", — объяснил он.

Медик полагает, что Зеленский слишком спешит с решением, так как даже не оговаривались ограничения приёма таких препаратов. Неясно, что имеет в виду украинский президент под медицинским применением марихуаны, уточнил он.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны" с помощью "запрещёнки".

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Getty Images / Chip Somodevilla

Татьяна Миссуми
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