Психиатр исключил усиление боеспособности ВСУ благодаря идее Зеленского по марихуане

Стремление президента Украины Владимира Зеленского легализовать лекарства с марихуаной вряд ли окажет серьёзное влияние на боеспособность армии и работу чиновников, потому что есть должности, где никак нельзя скатываться до подобных препаратов. Об этом изданию "Говорит Москва" заявил врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

"Я думаю, что это абсолютно никак не повлияет на боеспособность, потому что, если речь идёт о производстве медицинского каннабиса, то это не значит, что все его начинают употреблять со страшной силой", — объяснил он.

Медик полагает, что Зеленский слишком спешит с решением, так как даже не оговаривались ограничения приёма таких препаратов. Неясно, что имеет в виду украинский президент под медицинским применением марихуаны, уточнил он.