В США раскрыли опасные последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

Политика американского лидера Джо Байдена и его администрации приблизила мир к порогу ядерной войны. Об этом, в частности, свидетельствуют регулярные сообщения властей США о намерении ввести войска НАТО на Украину, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард.

"Опосредованное противостояние c Россией, которое ведётся за счёт украинского народа, продолжает обостряться. Мы всё чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире", — заявила она в видеообращении.

Она также подчеркнула, что действующие власти США говорят о вероятности ядерного столкновения легко и непринуждённо, словно это будет выглядеть как локальное столкновение. Габбард вместе с этим подчеркнула, что политики США далеки от реальности.