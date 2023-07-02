В США раскрыли опасные последствия возможного ввода войск НАТО на Украину
Экс-конгрессвумен Габбард вновь обвинила Байдена в приближении ядерной войны
Политика американского лидера Джо Байдена и его администрации приблизила мир к порогу ядерной войны. Об этом, в частности, свидетельствуют регулярные сообщения властей США о намерении ввести войска НАТО на Украину, заявила экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
"Опосредованное противостояние c Россией, которое ведётся за счёт украинского народа, продолжает обостряться. Мы всё чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире", — заявила она в видеообращении.
Она также подчеркнула, что действующие власти США говорят о вероятности ядерного столкновения легко и непринуждённо, словно это будет выглядеть как локальное столкновение. Габбард вместе с этим подчеркнула, что политики США далеки от реальности.
Это не первое обвинение Габбард подобного рода. Ранее в ходе выступления она заявила, что американский лидер Джо Байден подтолкнул нацию и весь мир к "пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую". Слова экс-конгрессвумен встретили бурными овациями.
unsplash