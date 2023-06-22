"Они паникуют": В США заявили, что Путин вгоняет Байдена и его соратников в истерику
Экс-разведчик Риттер: Байден в панике из-за слов Путина о разбитой технике ВСУ
Президент России Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, в то время как его коллега из США Джо Байден пребывает в панике из-за успехов ВС РФ. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, элиты Штатов растеряны, а Байден и вовсе не может выступить перед своими спонсорами, не впадая в истерику.
"Посмотрите на [бывшего главу ЦРУ Дэвида] Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжёт. Посмотрите на [помощника президента США по нацбезопасности Джейка] Салливана. Посмотрите на [госсекретаря Энтони] Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют", — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
Риттер указал, что РФ всегда была готова начать переговоры. Сейчас же она уничтожает всю поставляемую Украине технику, а "угроза российской ядерной атаки реальна". Причём Штаты обязательно проиграют этот конфликт. И тогда Путин, как единственный взрослый из политиков, сядет за стол и договорится о справедливом мире, резюмировал эксперт.
Ранее Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончится к осени и, что главное, победой России. По его словам, контрнаступление ВСУ провалится, а ВС РФ освободят всю территорию новых регионов и создадут у их границ буферную зону.
Getty Images / Chip Somodevilla