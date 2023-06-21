В США спрогнозировали "точные" сроки окончания и исход конфликта на Украине
Экс-разведчик Риттер: Конфликт на Украине закончится к осени победой России
Основная фаза боевых действий на Украине завершится к началу осени, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
По оценке военного, попытки ВСУ контратаковать провалятся, а ответные удары России завершатся освобождением всей территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья с созданием вокруг них буферной зоны.
"У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершён к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны", — заявил Риттер.
При этом в случае разгрома Вооружённых сил Украины их место может занять армия Польши, считает эксперт. НАТО же, по его мнению, постарается решить конфликт чужими руками.
ТАСС / Валентин Спринчак