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Опубликовано 21 июня 2023, 18:09
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В США спрогнозировали "точные" сроки окончания и исход конфликта на Украине

Экс-разведчик Риттер: Конфликт на Украине закончится к осени победой России

Основная фаза боевых действий на Украине завершится к началу осени, уверен бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По оценке военного, попытки ВСУ контратаковать провалятся, а ответные удары России завершатся освобождением всей территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья с созданием вокруг них буферной зоны.

"У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершён к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны", — заявил Риттер.

ВСУ начали бросать в атаку военных под "боевой химией" по приказу НАТО
ВСУ начали бросать в атаку военных под "боевой химией" по приказу НАТО

При этом в случае разгрома Вооружённых сил Украины их место может занять армия Польши, считает эксперт. НАТО же, по его мнению, постарается решить конфликт чужими руками.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Ирина Фальке
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