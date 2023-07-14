Стало известно, как США хотели наказать Зеленского на саммите НАТО за хамство
WP: США хотели изменить пункт о приглашении Украины в НАТО из-за хамства Зеленского
Представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него одно важное слово — "приглашение". Речь идёт о части документа, касающейся Украины. Причиной для такого решения послужил пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал членов альянса за нерешительность в вопросе присоединения Незалежной к блоку. Об этом пишет газета The Washington Post.
"Враждебный твит президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе, где он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления страны в альянс, настолько потряс Белый дом, что официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены приглашения Киеву", — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Утверждается, что представители США были настолько ошарашены твитом Зеленского, что хотели сделать формулировку для возможного вступления страны в альянс "менее благоприятной". Речь идёт о пересмотре части, где говорится, что члены блока смогут "направить приглашение Украине присоединиться", когда "будут выполнены условия".
Однако представители США так и не смогли добиться изменений в формулировке, но не из-за солидарности стран с Украиной. Дело в том, что в тот момент уже приблизился срок публикации итогового документа и поэтому было принято решение оставить его в первоначальной редакции.
Напомним, саммит НАТО состоялся 11–12 июля. Главной интригой было: примут ли Украину в НАТО без всяких условий или же снова дадут ей "мощный сигнал поддержки". Оказалось, что второе: альянс пообещал принять Киев в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.
t.me / Zelenskiy / Official