Стало известно, как США хотели наказать Зеленского на саммите НАТО за хамство

Представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него одно важное слово — "приглашение". Речь идёт о части документа, касающейся Украины. Причиной для такого решения послужил пост украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал членов альянса за нерешительность в вопросе присоединения Незалежной к блоку. Об этом пишет газета The Washington Post.

"Враждебный твит президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе, где он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления страны в альянс, настолько потряс Белый дом, что официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены приглашения Киеву", — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что представители США были настолько ошарашены твитом Зеленского, что хотели сделать формулировку для возможного вступления страны в альянс "менее благоприятной". Речь идёт о пересмотре части, где говорится, что члены блока смогут "направить приглашение Украине присоединиться", когда "будут выполнены условия".