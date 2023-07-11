Зеленский не стал давать оценку итоговому документу саммита НАТО
Зеленский воздержался от оценки итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе
Украинский лидер Владимир Зеленский воздержался от оценки документа, который был опубликован по итогам первого дня саммита НАТО. Выступая на одной из центральных площадей Вильнюса, он поблагодарил жителей Литвы за поддержку в стремлении Незалежной присоединиться к альянсу.
"Спасибо вам за помощь нашей обороне и вашу однозначную, честную, смелую и справедливую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО", — сказал Зеленский во время публичного обращения к литовцам.
При этом он не стал давать каких-либо комментариев насчёт итогового документа саммита НАТО, хотя ранее раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в альянс. После выступления Зеленского в центре Вильнюса начался концерт в поддержку киевского режима.
Напомним, сегодня участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Точной даты никто не назвал.
Getty Images / Filip Singer