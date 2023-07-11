НАТО приняло документ из трёх пунктов о "приближении" Украины к альянсу
Столтенберг: Украину примут в НАТО при выполнении всех условий
Участники саммита НАТО упразднили план действий для вступления Украины и пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. Также саммит утвердил многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина – НАТО. Об этом объявил генсек организации Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе.
"Сегодня союзники согласовали пакет из трёх элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первый элемент — это многолетняя программа, которая поможет перестроить сектор обороны и безопасности и перейти от советских стандартов к стандартам НАТО. Второй элемент — создание нового Совета Украина – НАТО — форума для консультаций и принятия решения, где мы будем на равных. А также отмена стандартного плана вхождения в НАТО", — сказал он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что члены альянса согласовали формулировки декларации по вопросу приёма Украины в альянс.
Напомним, саммит НАТО состоится 11–12 июля в столице Литвы. Генсек Йенс Столтенберг уже открыл встречу в Вильнюсе, анонсировав "много решений для укрепления альянса и поддержки Украины". Тем временем президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Киева не будет решаться в этот раз. Владимира Зеленского это не устроило — даже не доехав до Вильнюса, он раскритиковал саммит НАТО.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER