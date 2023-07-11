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11 июля, 11:48

Открылся саммит НАТО, на который у Украины большие надежды

Столтенберг открыл двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл двухдневный саммит в Вильнюсе. Ожидается, что его участники поднимут вопросы об Украине, членстве Швеции в альянсе и наращивании военного присутствия в Европе, в особенности у границ России.

"Сегодня мы примем много решений для укрепления альянса и поддержки Украины", — сказал Столтенберг, открывая саммит.

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Ранее президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите в Вильнюсе. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита не будет ни графика, ни даты вступления Незалежной в альянс.

Обложка ©

Getty Images / Paulius Peleckis

Наталья Исакова
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