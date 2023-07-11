Открылся саммит НАТО, на который у Украины большие надежды
Столтенберг открыл двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл двухдневный саммит в Вильнюсе. Ожидается, что его участники поднимут вопросы об Украине, членстве Швеции в альянсе и наращивании военного присутствия в Европе, в особенности у границ России.
"Сегодня мы примем много решений для укрепления альянса и поддержки Украины", — сказал Столтенберг, открывая саммит.
Ранее президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите в Вильнюсе. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита не будет ни графика, ни даты вступления Незалежной в альянс.
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