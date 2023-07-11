Открылся саммит НАТО, на который у Украины большие надежды

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл двухдневный саммит в Вильнюсе. Ожидается, что его участники поднимут вопросы об Украине, членстве Швеции в альянсе и наращивании военного присутствия в Европе, в особенности у границ России.

"Сегодня мы примем много решений для укрепления альянса и поддержки Украины", — сказал Столтенберг, открывая саммит.