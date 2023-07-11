СМИ узнали, что Зеленский пытается убедить НАТО переписать итоговое заявление саммита в Вильнюсе
Guardian: Зеленский уговаривает страны НАТО переписать итоговое заявление
Президент Украины Владимир Зеленский пытается уговорить лидеров стран НАТО внести изменения в итоговое заявление саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Они полагают, что украинский лидер участвует в "жёсткой дипломатии", чтобы убедить переписать итоговое коммюнике до завершения саммита в среду.
Напомним, саммит НАТО состоится 11–12 июля в столице Литвы. Генсек Йенс Столтенберг уже открыл встречу в Вильнюсе, анонсировав "много решений для укрепления альянса и поддержки Украины". Тем временем президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Киева не будет решаться на саммите, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе не будет ни графика, ни даты вступления Незалежной в альянс. Владимира Зеленского это не устроило — даже не доехав до Вильнюса, он раскритиковал саммит НАТО.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky