"Дальше будет хуже": Захарова дала неутешительный прогноз на саммит НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе начался, уже провалившись. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, при этом она даёт неутешительный прогноз и на итоги встречи.

"Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе. Дальше будет хуже", — написала она в телеграм-канале.