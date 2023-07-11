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11 июля, 12:18

"Дальше будет хуже": Захарова дала неутешительный прогноз на саммит НАТО

Захарова: Саммит НАТО начался, уже провалившись

Саммит НАТО в Вильнюсе начался, уже провалившись. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, при этом она даёт неутешительный прогноз и на итоги встречи.

"Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе. Дальше будет хуже", — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, саммит НАТО состоится 11–12 июля в столице Литвы. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже открыл встречу в Вильнюсе, анонсировав "много решений для укрепления альянса и поддержки Украины". Главный вопрос — дадут ли Незалежной очередной "сигнал" о вступлении в альянс. Столтенберг уже предложил стратегию, которая поможет Киеву быстрее присоединиться к НАТО.

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ТАСС / Роман Пименов

Александра Вишнякова
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