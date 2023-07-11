В НАТО признали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в регионе
Страны НАТО назвали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в Евроатлантике
Россия является прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе, говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.
"РФ представляет собой самую серьёзную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе", — указано в документе.
Также в коммюнике уточняется, что страны альянса вновь подтвердили приверженность политике открытых дверей, то есть готовности принимать в НАТО новых членов.
Лайф сообщал, что саммит НАТО стартовал сегодня в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены повысить расходы на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. Также альянс принял документ из трёх пунктов о "приближении" к нему Украины.
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