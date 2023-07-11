В НАТО признали Россию самой серьёзной угрозой безопасности в регионе

Россия является прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе, говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

"РФ представляет собой самую серьёзную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе", — указано в документе.