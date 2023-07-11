Члены НАТО договорились "вместе защищаться от угрожающего поведения" одной страны, и это не Россия
Генсек НАТО Столтенберг: Члены альянса договорились вместе противостоять угрозам Китая
Страны блока НАТО на саммите в Вильнюсе договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.
"Страны – члены НАТО договорились вместе защищаться от угрожающего поведения Китая", — заявил генсек альянса.
По словам Столтенберга, обсуждению "китайской угрозы" союзники отвели сегодня "значительное время". Пекину вменяют, что он на официальном уровне "отказался осудить" действия России на Украине. Другой камень преткновения — это ядерная модернизация Китая, которая, со слов генсека НАТО, "не имеет прецедентов по скорости и масштабу".
Лайф уже сообщал, что саммит НАТО стартовал сегодня в Вильнюсе и продлится два дня. На встрече члены блока намерены обсудить повышение расходов на оборону, установив минимальный объём в размере 2% от ВВП. При этом пока неизвестно, затронут ли на саммите тему принятия Украины в альянс. С утра генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил стратегию, которая поможет Украине быстрее присоединиться к организации. Его идея состоит из трёх пунктов и в том числе включает отмену для Киева плана действий для вступления в блок. Правда, прозвучало это предложение ещё до начала официальной программы. И, как пишут зарубежные СМИ, вряд ли эта тема будет обсуждаться в рамках самого саммита.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS