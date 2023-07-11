Члены НАТО договорились "вместе защищаться от угрожающего поведения" одной страны, и это не Россия

Страны блока НАТО на саммите в Вильнюсе договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, обсуждению "китайской угрозы" союзники отвели сегодня "значительное время". Пекину вменяют, что он на официальном уровне "отказался осудить" действия России на Украине. Другой камень преткновения — это ядерная модернизация Китая, которая, со слов генсека НАТО, "не имеет прецедентов по скорости и масштабу".