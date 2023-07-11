Белый дом раскрыл повестку саммита НАТО, и в ней нет ни слова о членстве Украины

Страны – члены НАТО намерены повысить расходы на оборону. На саммите военного блока, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, планируется установить минимальный объём в размере 2% от ВВП, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Союзники договорятся нарастить расходы на оборону и примут новые обязательства по оборонным инвестициям… Мы договоримся, что 2% должны стать минимумом, а не потолком", — сказал он в ходе брифинга.

Салливан подчеркнул, что на саммите лидеры стран – членов НАТО договорятся о важности задачи для всех участников блока "тратить больше, чтобы вносить свой вклад в нашу коллективную оборону". По его словам, всё больше стран Североатлантического альянса доводят расходы на оборону до требуемого НАТО объёма в 2% от ВВП. Как указал Салливан, страны военного блока будут наращивать оборонный потенциал путём увеличения производства критически важных видов вооружений. Интересно, что про принятие Незалежной в блок он не заикнулся.