Захарова: На саммите НАТО будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно будет наблюдать красочный спектакль в поддержку Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль", — пояснила Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.