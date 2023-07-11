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10 июля, 22:41

Захарова: На саммите НАТО будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно будет наблюдать красочный спектакль в поддержку Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль", — пояснила Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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Дипломат добавила, что сейчас идёт масштабная подготовка к саммиту, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. Вокруг мероприятия вбрасывается различная информация, а также объявляются новые сборы помощи Киеву.

Ранее Лайф писал, что в НАТО в срочном порядке перед саммитом согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как выяснили СМИ, речь идёт о том, что Украину ещё долго будут финансировать, оснащать армию и обучать военных. При этом американский лидер Джо Байден признался, что пока не видит единства среди стран альянса по вопросу присоединения Украины.

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Telegram / Мария Захарова

Юлия Коновалова
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