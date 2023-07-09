В НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

В НАТО в срочном порядке договариваются о гарантиях безопасности для Украины перед саммитом в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники в военном блоке.

США, Великобритания, Франция и Германия на протяжении нескольких недель обсуждали этот вопрос с Украиной, а также союзниками по НАТО, ЕС и G7. Сейчас небольшая группа политиков ведёт "бешеные переговоры" для подписания декларации по безопасности для Киева на переходный период, пока страна не вступит в альянс.

По словам одного из источников газеты, по сути, это гарантия Украине, что её ещё долго будут финансировать, оснащать ВСУ, обучать военных, причём каждая из заинтересованных стран на двусторонней основе определит с украинской стороной свои обязательства.