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9 июля, 20:43

В НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

Politico: В НАТО утверждают гарантии безопасности для Киева перед саммитом

В НАТО в срочном порядке договариваются о гарантиях безопасности для Украины перед саммитом в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники в военном блоке.

США, Великобритания, Франция и Германия на протяжении нескольких недель обсуждали этот вопрос с Украиной, а также союзниками по НАТО, ЕС и G7. Сейчас небольшая группа политиков ведёт "бешеные переговоры" для подписания декларации по безопасности для Киева на переходный период, пока страна не вступит в альянс.

По словам одного из источников газеты, по сути, это гарантия Украине, что её ещё долго будут финансировать, оснащать ВСУ, обучать военных, причём каждая из заинтересованных стран на двусторонней основе определит с украинской стороной свои обязательства.

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А ранее Украину разочаровали новыми заявлениями о НАТО. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина не будет принята в альянс по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе. В Белом доме уточнили, что Киев пока не выполнил некоторые требования для вступления в союз.

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nato.int

Лариса Сафронова
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