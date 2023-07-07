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7 июля, 19:23

В США разочаровали Украину новыми заявлениями о НАТО

Белый дом: Украина не присоединится к НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля. С таким заявлением в ходе брифинга выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украина не вступит в НАТО по итогам этого саммита", — заявил Салливан.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Киев пока не выполнил некоторые требования для вступления в Североатлантический альянс.

"Кроме того, они находятся посреди <…> [конфликта]. Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть", — пояснил он в беседе с телеканалом CNN.

В Польше призвали Украину не возлагать больших надежд на саммит НАТО

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал приблизить Украину к НАТО на предстоящем саммите. Он заявил, что лидеры государств – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Незалежной, который приблизит её к военному блоку.

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Никита Осипов
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