В США разочаровали Украину новыми заявлениями о НАТО

Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля. С таким заявлением в ходе брифинга выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украина не вступит в НАТО по итогам этого саммита", — заявил Салливан.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Киев пока не выполнил некоторые требования для вступления в Североатлантический альянс.

"Кроме того, они находятся посреди <…> [конфликта]. Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть", — пояснил он в беседе с телеканалом CNN.