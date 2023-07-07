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7 июля, 11:54

Столтенберг пообещал приблизить Украину к НАТО на предстоящем саммите

Столтенберг: На саммите НАТО будет утверждён многолетний пакет поддержки Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину ещё сильнее и приблизят её к альянсу", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Так, пакет будет состоять из нескольких элементов. В частности, на саммите будет утверждён многолетний план помощи для приведения ВСУ в полное соответствие стандартам альянса, а также будет создан Совет НАТО – Украина.

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Киев рассчитывает как можно быстрее стать членом НАТО, поэтому страны – члены альянса должны "проявить мужество" в данном вопросе. А вот если конкретных решений по вступлению Незалежной не будет, то украинский президент Владимир Зеленский откажется от поездки на предстоящий саммит организации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / OLIVIER MATTHYS

Наталья Исакова
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