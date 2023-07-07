Столтенберг пообещал приблизить Украину к НАТО на предстоящем саммите

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину ещё сильнее и приблизят её к альянсу", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Так, пакет будет состоять из нескольких элементов. В частности, на саммите будет утверждён многолетний план помощи для приведения ВСУ в полное соответствие стандартам альянса, а также будет создан Совет НАТО – Украина.