В Киеве выдвинули очередное условие для поездки Зеленского на саммит НАТО
В Киеве заявили, что Зеленский не поедет на саммит без приглашения страны в НАТО
Украина рассчитывает как можно быстрее стать членом НАТО и поэтому страны — члены альянса должны "проявить мужество" в данном вопросе. Если конкретных решений по вступлению Незалежной не будет, то украинский президент Владимир Зеленский откажется от поездки на предстоящий саммит организации, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Соответствующее условие озвучил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества", — заявил он в беседе с Reuters.
Он напомнил, что заявление на вступление находится "на столах" у участников альянса и ответить на него должны только приглашением к членству. Украинский чиновник посетовал на то, что на Финляндия и Швеция, которые подали заявку в прошлом году, страны сразу же получили ответы и стали членами НАТО, но украинский вопрос затягивается. Жовква потребовал немедленно начать процедуру вступления, при этом стуча по столу во время интервью.
Сам украинский лидер Владимир Зеленский считает, что для приглашения Киева в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе существуют политические основания. В самом альянсе о перспективах вступления Незалежной говорят туманно, но зато обещают "мощные сигналы поддержки на саммите в Вильнюсе".
t.me / Zelenskiy / Official