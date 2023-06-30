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29 июня, 23:02

В Киеве выдвинули очередное условие для поездки Зеленского на саммит НАТО

В Киеве заявили, что Зеленский не поедет на саммит без приглашения страны в НАТО

Украина рассчитывает как можно быстрее стать членом НАТО и поэтому страны — члены альянса должны "проявить мужество" в данном вопросе. Если конкретных решений по вступлению Незалежной не будет, то украинский президент Владимир Зеленский откажется от поездки на предстоящий саммит организации, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Соответствующее условие озвучил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества", — заявил он в беседе с Reuters.

Он напомнил, что заявление на вступление находится "на столах" у участников альянса и ответить на него должны только приглашением к членству. Украинский чиновник посетовал на то, что на Финляндия и Швеция, которые подали заявку в прошлом году, страны сразу же получили ответы и стали членами НАТО, но украинский вопрос затягивается. Жовква потребовал немедленно начать процедуру вступления, при этом стуча по столу во время интервью.

Зеленский заявил, что раз Украина стала кандидатом в ЕС, то войдёт и в НАТО

Зеленский заявил, что раз Украина стала кандидатом в ЕС, то войдёт и в НАТО

Сам украинский лидер Владимир Зеленский считает, что для приглашения Киева в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе существуют политические основания. В самом альянсе о перспективах вступления Незалежной говорят туманно, но зато обещают "мощные сигналы поддержки на саммите в Вильнюсе".

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова

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