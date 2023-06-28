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28 июня, 11:41

Зеленский заявил, что раз Украина стала кандидатом в ЕС, то войдёт и в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что его страна, ставшая кандидатом в члены ЕС, повторит свой успех и на пути к Североатлантическому альянсу. Такое самонадеянное заявление от сделал в среду на заседании Верховной рады, посвящённом Дню конституции страны.

"Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО," — сказал Зеленский, не назвав при этом никаких сроков.

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Напомним, в Киеве рассчитывают получить алгоритм действий по присоединению к НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля. Однако блок предлагает украинским властям не торопиться с этим. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада очень боятся Россию, поэтому всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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