Зеленский заявил, что раз Украина стала кандидатом в ЕС, то войдёт и в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что его страна, ставшая кандидатом в члены ЕС, повторит свой успех и на пути к Североатлантическому альянсу. Такое самонадеянное заявление от сделал в среду на заседании Верховной рады, посвящённом Дню конституции страны.

"Украина стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО," — сказал Зеленский, не назвав при этом никаких сроков.