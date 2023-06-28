Кулеба: Украину пригласили только на поля саммита НАТО

Украину пригласили участвовать только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО – Украина, который пройдёт на полях саммита", — сказал Кулеба в интервью CNN.

Глава украинского МИД пожаловался, что у НАТО до сих пор нет однозначной позиции касательно членства страны в альянсе. Некоторые государства считают, что участие Киева в саммите спровоцирует эскалацию, однако у украинской стороны иная позиция.

По словам Кулебы, есть все необходимые предпосылки для приглашения Киева в НАТО, и если альянс "не примет сильного решения" по поводу присоединения Украины, то "возобладает логика страха".