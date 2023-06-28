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28 июня, 04:11

Кулеба: Украину пригласили только на поля саммита НАТО

Украину пригласили участвовать только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО – Украина, который пройдёт на полях саммита", сказал Кулеба в интервью CNN.

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Глава украинского МИД пожаловался, что у НАТО до сих пор нет однозначной позиции касательно членства страны в альянсе. Некоторые государства считают, что участие Киева в саммите спровоцирует эскалацию, однако у украинской стороны иная позиция.

По словам Кулебы, есть все необходимые предпосылки для приглашения Киева в НАТО, и если альянс "не примет сильного решения" по поводу присоединения Украины, то "возобладает логика страха".

Напомним, в Киеве рассчитывают получить алгоритм действий по присоединению к НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля. Однако блок предлагает украинским властям не торопиться с этим. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада очень боятся Россию, поэтому всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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