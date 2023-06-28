Бельгийский премьер пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"
Премьер Бельгии де Кроо: Украина когда-нибудь присоединится к НАТО
Украина "когда-нибудь" станет членом НАТО. Об этом заявил премьер Бельгии Александр Де Кро на встрече некоторых лидеров альянса, которая состоялась в Гааге для подготовки саммита в Вильнюсе.
При этом, в ожидании этого процесса, политик призвал оказывать политическую поддержку Киеву, чтобы продолжать обсуждение присоединения страны к блоку. Также премьер Бельгии добавил, что в режиме ожидания необходимо предоставить Украине все требующиеся гарантии безопасности.
Напомним, в Киеве рассчитывают получить алгоритм действий по присоединению к НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Но там предлагают украинским властям не торопиться с этим. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь считает, что страны Запада очень боятся Россию, поэтому всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО.