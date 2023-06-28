Бельгийский премьер пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"

Украина "когда-нибудь" станет членом НАТО. Об этом заявил премьер Бельгии Александр Де Кро на встрече некоторых лидеров альянса, которая состоялась в Гааге для подготовки саммита в Вильнюсе.

При этом, в ожидании этого процесса, политик призвал оказывать политическую поддержку Киеву, чтобы продолжать обсуждение присоединения страны к блоку. Также премьер Бельгии добавил, что в режиме ожидания необходимо предоставить Украине все требующиеся гарантии безопасности.