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27 июня, 21:01

Бельгийский премьер пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"

Премьер Бельгии де Кроо: Украина когда-нибудь присоединится к НАТО

Украина "когда-нибудь" станет членом НАТО. Об этом заявил премьер Бельгии Александр Де Кро на встрече некоторых лидеров альянса, которая состоялась в Гааге для подготовки саммита в Вильнюсе.

При этом, в ожидании этого процесса, политик призвал оказывать политическую поддержку Киеву, чтобы продолжать обсуждение присоединения страны к блоку. Также премьер Бельгии добавил, что в режиме ожидания необходимо предоставить Украине все требующиеся гарантии безопасности.

Зеленский ждёт приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

Зеленский ждёт приглашения Украины в НАТО на саммите в июле

Напомним, в Киеве рассчитывают получить алгоритм действий по присоединению к НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля. Но там предлагают украинским властям не торопиться с этим. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь считает, что страны Запада очень боятся Россию, поэтому всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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