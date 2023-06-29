Столтенберг обещал Украине "мощный сигнал поддержки" от НАТО
Столтенберг: НАТО пошлёт Украине мощный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе
На саммите в Вильнюсе НАТО "пошлёт Украине сильный сигнал поддержки", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о том, какие у Киева есть гарантии безопасности и перспективы вступления в военный блок.
"Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлём Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придётся обсуждать никогда", — указал Столтенберг во время общения с журналистами по прибытии на саммит ЕС.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции с генсеком НАТО пообещала "сюрприз" о членстве Украины в альянсе на июльском саммите в Вильнюсе. А Столтенберг добавил, что "победа Украины в вооружённом конфликте с Россией является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве" страны в альянсе.
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