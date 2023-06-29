Столтенберг обещал Украине "мощный сигнал поддержки" от НАТО

На саммите в Вильнюсе НАТО "пошлёт Украине сильный сигнал поддержки", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о том, какие у Киева есть гарантии безопасности и перспективы вступления в военный блок.

"Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлём Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придётся обсуждать никогда", — указал Столтенберг во время общения с журналистами по прибытии на саммит ЕС.