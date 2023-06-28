Каллас и Столтенберг пообещали Украине "сюрприз" на саммите НАТО в июле

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности [Украины] , которая действительно работает, — это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — сказала Каллас и повернулась к Столтенбергу.

Слова эстонского премьера генсек НАТО опровергать не стал, а только выразил уверенность в том, что лидеры на предстоящей встрече "придут к единой позиции" по вопросу принятия Незалежной в свои ряды. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что "победа Украины в вооружённом конфликте с Россией является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве" страны в альянсе.