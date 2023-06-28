Каллас и Столтенберг пообещали Украине "сюрприз" на саммите НАТО в июле
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / AP / Vincent Thian, © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе пообещала "сюрприз", касающийся членства Украины в Североатлантическом альянсе, на июльском саммите в Вильнюсе 11–12 июля.
"Я уверена, что единственная гарантия безопасности [Украины], которая действительно работает, — это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — сказала Каллас и повернулась к Столтенбергу.
Слова эстонского премьера генсек НАТО опровергать не стал, а только выразил уверенность в том, что лидеры на предстоящей встрече "придут к единой позиции" по вопросу принятия Незалежной в свои ряды. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что "победа Украины в вооружённом конфликте с Россией является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве" страны в альянсе.