Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО

Победа Украины в вооружённом конфликте с Россией является предварительным условием для любых дискуссий о её вступлении в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на данный момент это "самая срочная задача".

"Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.