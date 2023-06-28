Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО
Столтенберг: Победа Украины в конфликте является условием для вступления в НАТО
Победа Украины в вооружённом конфликте с Россией является предварительным условием для любых дискуссий о её вступлении в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на данный момент это "самая срочная задача".
"Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Ранее Столтенберг уже делал подобные заявления. В середине июня он отмечал, что никакого чёткого графика присоединения Киева к альянсу пока нет. Иной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, раз Незалежная стала кандидатом на вступление в Евросоюз, то подобное произойдёт и в случае с НАТО.
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