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6 июля, 11:10

В Польше призвали Украину не возлагать больших надежд на саммит НАТО

Польский министр Шинковский: Пусть Киев не ожидает многого от саммита НАТО

Киеву не следует возлагать больших надежд на саммит НАТО, который пройдёт 11–12 июля в литовском Вильнюсе. Об этом заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Шенк.

"Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчёт НАТО. <...> Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

Как отметил польский министр, позиции стран – участниц альянса сильно различаются. Так, есть "решительные энтузиасты", к которым относится Варшава, а есть те, кто предпочитает держать дистанцию. Насчёт последних Шинковский не стал конкретизировать.

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Киев рассчитывает как можно быстрее стать членом НАТО, поэтому страны – члены альянса должны "проявить мужество" в данном вопросе. А вот если конкретных решений по вступлению Незалежной не будет, то украинский президент Владимир Зеленский откажется от поездки на предстоящий саммит организации.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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