Политолог оценил очередной "ультиматум" Зеленского по НАТО: Игра на публику

Очередной "ультиматум", который в Киеве выдвинули для поездки Владимира Зеленского на саммит НАТО, — скорее всего, игра на публику. Причём это может быть не шантаж со стороны украинского президента, а манипуляции самого альянса. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

"Мне кажется, что это либо просто очередная игра на публику, где Зеленский должен представать в виде такого защитника нации, гетмана, главного отца всего украинского народа и так далее. Или же это просто определённая игра самого альянса НАТО, в рамках которого он планирует какие-то операции против России. Или, скажем так, угрожает России этими операциями, но очень прозрачно намекая на это через Зеленского", — отметил собеседник Лайфа.

Безпалько уточнил, что в этом случае не Зеленский, может быть, шантажирует НАТО, а НАТО через Зеленского выискивает повод для того, чтобы вмешаться в ситуацию, особенно на фоне провала контрнаступления ВСУ.