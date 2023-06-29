Политолог объяснил, почему вступление Украины в НАТО "через две недели" станет для альянса яблоком раздора

Если НАТО будет следовать уставу, то шансы на вступление Украины в ближайшее время нулевые. Однако если военный блок решит нарушить свои же правила, то вопросы возникнут у тех стран, которые стремятся стать членами альянса, но их в таком "приоритетном" порядке не принимают, также недовольны будут и действующие участники НАТО. Об этом Лайфу рассказал политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Если НАТО будет следовать своим правилам и уставу, то шансов вступления Украины в НАТО ноль. Хотя бы по той причине, что имеются территориальные конфликты, спорные территории, страна является участником реального военного конфликта. Если же Запад решил пойти ва-банк и наплевать на всё, попрать легитимность, то, конечно, можно включить Украину в НАТО и через две недели", — отметил собеседник Лайфа.

Однако тогда эту "новую норму" нужно будет распространить и на те страны, которые когда-либо изъявляли желание вступить в НАТО, считает Коровин, но при этом разногласия неизбежны.

"Тогда спросят Молдавия, Грузия, Мозамбик, Гондурас, например. И тогда обидятся старые члены НАТО. Скажут: "Почему мы тогда проходили через унизительные процедуры, вынуждены были тратить огромные средства на перевооружение, на соответствие стандартам НАТО, если вот вы сейчас так принимаете всех подряд", — добавил эксперт.

Ещё одно опасное последствие вступления Украины в НАТО в том, что альянс, в частности США, станет официальным участником противостояния с Россией, а это значит, что конфликт перейдёт в формат третьей мировой войны.

"То есть обмен ядерными ударами становится данностью, которая уже не может быть как-то отложена на значительный срок. Это будет финальный выход цивилизационного Запада и, возможно, конец человечества", — отметил Коровин.