Берлин планирует отсрочить заявку Киева на членство в НАТО из-за России
Telegraph: Германия хочет отсрочить заявку Украины на членство в НАТО
Берлин на саммите НАТО 11–12 июля будет настаивать на отсрочке принятия Украины в альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к вооружённому противостоянию с Россией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в блоке.
По словам одного из собеседников издания, Германия призовёт союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к альянсу.
"Берлин сдержанно относится к возможности предложить [Украине] немедленное членство", — заявил источник.
Схожего мнения придерживается президент США Джо Байден. Он уверен, что вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. Ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной в НАТО преждевременно, добавил американский лидер.