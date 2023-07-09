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8 июля, 22:49

Берлин планирует отсрочить заявку Киева на членство в НАТО из-за России

Telegraph: Германия хочет отсрочить заявку Украины на членство в НАТО

Берлин на саммите НАТО 11–12 июля будет настаивать на отсрочке принятия Украины в альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к вооружённому противостоянию с Россией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в блоке.

По словам одного из собеседников издания, Германия призовёт союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к альянсу.

"Берлин сдержанно относится к возможности предложить [Украине] немедленное членство", — заявил источник.

Эрдоган считает, что Украина имеет право на вступление в НАТО

Эрдоган считает, что Украина имеет право на вступление в НАТО

Схожего мнения придерживается президент США Джо Байден. Он уверен, что вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. Ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной в НАТО преждевременно, добавил американский лидер.

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nato.int

Артур Лапсаков
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