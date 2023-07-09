Берлин планирует отсрочить заявку Киева на членство в НАТО из-за России

Берлин на саммите НАТО 11–12 июля будет настаивать на отсрочке принятия Украины в альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к вооружённому противостоянию с Россией. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в блоке.

По словам одного из собеседников издания, Германия призовёт союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к альянсу.

"Берлин сдержанно относится к возможности предложить [Украине] немедленное членство", — заявил источник.