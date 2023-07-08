Байден рассказал, чем грозит для США вступление Украины в НАТО
Байден: Принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит столкновением с РФ
Вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. Как считает американский президент Джо Байден, ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной НАТО преждевременно.
"Я не думаю, что в НАТО есть единогласие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, посреди конфликта", — приводит его слова телеканал CNN.
По его словам, если бы Украина стала членом НАТО сейчас, когда конфликт всё ещё продолжается, то это грозило бы прямой эскалацией с Россией. Поэтому ставить на голосование вопрос о вступлении страны в НАТО ещё не время, добавил Байден.
Ранее стало известно, что Украина не будет принята в НАТО по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе, который пройдёт с 11-го по 12 июля. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Киев пока не выполнил некоторые требования для вступления в Североатлантический альянс.
Flickr / The White House