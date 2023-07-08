Байден рассказал, чем грозит для США вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. Как считает американский президент Джо Байден, ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной НАТО преждевременно.

"Я не думаю, что в НАТО есть единогласие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, посреди конфликта", — приводит его слова телеканал CNN.

По его словам, если бы Украина стала членом НАТО сейчас, когда конфликт всё ещё продолжается, то это грозило бы прямой эскалацией с Россией. Поэтому ставить на голосование вопрос о вступлении страны в НАТО ещё не время, добавил Байден.