Эрдоган считает, что Украина имеет право на вступление в НАТО
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / Zuma
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским высказал мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе. Заявление он озвучил на пресс-конференции.
"Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <...> Украина заслуживает членства в НАТО", — сообщил Эрдоган.
Ранее американский лидер Джо Байден высказал абсолютно противоположное мнение по данному вопросу. По его словам, вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. Ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной в НАТО преждевременно, добавил он.