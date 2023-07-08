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7 июля, 22:17

Эрдоган считает, что Украина имеет право на вступление в НАТО

<p>Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / Zuma

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским высказал мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе. Заявление он озвучил на пресс-конференции.

"Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <...> Украина заслуживает членства в НАТО", — сообщил Эрдоган.

В Кремле пообещали следить за результатами переговоров Эрдогана и Зеленского

В Кремле пообещали следить за результатами переговоров Эрдогана и Зеленского

Ранее американский лидер Джо Байден высказал абсолютно противоположное мнение по данному вопросу. По его словам, вступление Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. Ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной в НАТО преждевременно, добавил он.

Оксана Попова
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