Эрдоган считает, что Украина имеет право на вступление в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским высказал мнение, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе. Заявление он озвучил на пресс-конференции.

"Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <...> Украина заслуживает членства в НАТО", — сообщил Эрдоган.