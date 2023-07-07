В Кремле пообещали следить за результатами переговоров Эрдогана и Зеленского

Москва будет внимательно наблюдать за результатами переговоров президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров", — сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона дорожит партнёрскими отношениями с Анкарой.

Комментируя возможность встречи Путина с турецким президентом, Песков отметил, что в обозримой перспективе "контакты не исключены".