В Турции заявили о возможной встрече Путина и Эрдогана
A Haber: Эрдоган может встретиться с Путиным после переговоров с Зеленским
Президент Турции Реджеп Эрдоган может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров с Владимиром Зеленским, запланированных на пятницу, 7 июля. Об этом сообщает телеканал A Haber. По данным его источников, вероятность такой встречи "очень высока".
"После переговоров с Зеленским президент Эрдоган, вероятно, встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России", — говорится в сообщении.
Ранее в офисе Зеленского проанонсировали, что на встрече с Эрдоганом он намерен обсудить зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Киева в членстве в НАТО. Переговоры глав двух государств пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.
Ранее Эрдоган осудил "лоббистов войны" и заявил, что Турция — это единственная страна, которая в настоящее время ведёт переговоры с Москвой и Киевом одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем.