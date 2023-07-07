В Турции заявили о возможной встрече Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров с Владимиром Зеленским, запланированных на пятницу, 7 июля. Об этом сообщает телеканал A Haber. По данным его источников, вероятность такой встречи "очень высока".

"После переговоров с Зеленским президент Эрдоган, вероятно, встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может пройти как в Турции, так и в России", — говорится в сообщении.

Ранее в офисе Зеленского проанонсировали, что на встрече с Эрдоганом он намерен обсудить зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Киева в членстве в НАТО. Переговоры глав двух государств пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.