Эрдоган осудил "лоббистов войны" и заявил о синхронных переговорах с Москвой и Киевом
Эрдоган назвал Турцию мишенью "лоббистов войны" в конфликте на Украине
Турецкие инициативы по завершению украинского конфликта, предложенные в прошлом году в Стамбуле, встретили непонимание и несогласие со стороны лоббистов продолжения боевых действий. Об этом сказал президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства, добавив, что это касается и зерновой сделки.
"Начавшиеся со стамбульского процесса договорённости по зерну, обмену пленными, другие дипломатические усилия, к сожалению, столкнулись с противодействием лоббистов войны. С этим лоббизмом столкнулась и Турция", — отметил глава государства.
По его мнению, "не было бы столько потерь и слёз", если бы предложения Турции воспринимались как метод завершения противостояния России и Украины на достойных позициях. Как отметил Эрдоган, Анкара стала мишенью "сторонников войны". Он также назвал Турцию единственной страной, которая в настоящее время ведёт переговоры с Москвой и Киевом одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем.
Напомним, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действует с июля прошлого года. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по гуманитарным коридорам Чёрного моря. Москва не раз предупреждала о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. На днях об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Киев использует выделенные для транспортировки зерна коридоры для запуска морских беспилотников. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку.
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