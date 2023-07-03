Эрдоган осудил "лоббистов войны" и заявил о синхронных переговорах с Москвой и Киевом

Турецкие инициативы по завершению украинского конфликта, предложенные в прошлом году в Стамбуле, встретили непонимание и несогласие со стороны лоббистов продолжения боевых действий. Об этом сказал президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства, добавив, что это касается и зерновой сделки.

"Начавшиеся со стамбульского процесса договорённости по зерну, обмену пленными, другие дипломатические усилия, к сожалению, столкнулись с противодействием лоббистов войны. С этим лоббизмом столкнулась и Турция", — отметил глава государства.

По его мнению, "не было бы столько потерь и слёз", если бы предложения Турции воспринимались как метод завершения противостояния России и Украины на достойных позициях. Как отметил Эрдоган, Анкара стала мишенью "сторонников войны". Он также назвал Турцию единственной страной, которая в настоящее время ведёт переговоры с Москвой и Киевом одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем.