В ЕС придумали способ спасти зерновую сделку

Евросоюз может разрешить российскому Россельхозбанку создать дочернюю компанию для расчётов в рамках зерновой сделки и спасения договорённостей, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Планируется, что организация будет подключена к SWIFT.

"План, который был предложен Москвой... позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна", — пишет издание.

Утверждается, что такой вариант признан его сторонниками как "наименее худший", сейчас его проверяют на предмет законности. По данным СМИ, Евросоюз пытался согласовать ослабление санкций против отдельных российских компаний или разрешение для них экспортировать товары в страны третьего мира.