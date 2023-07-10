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10 июля, 13:32

Две страны НАТО блокируют официальную заявку Украины на вступление в альянс, узнали СМИ

Bild: ФРГ не поддержит формулировку о приглашении Киева в НАТО по итогам саммита

Правительство ФРГ не планирует соглашаться с рядом формулировок об отношениях Украины и НАТО, которые будут использованы в итоговом заявлении предстоящего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ кабмина Германии.

"Незадолго до начала саммита НАТО в Вильнюсе компромиссное решение уже было близко. Однако Правительство ФРГ блокирует решение, которое было бы в пользу Украины", — пишет издание.

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По данным журналистов, Берлин не согласен на упоминание о приглашении Украины в НАТО" или упоминание о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе саммита. При этом немецкое руководство готово обсудить компромиссные формулировки, например, о вступлении Украины в альянс в будущем. Переговоры между представителями ФРГ и другими странами НАТО пройдут вечером 10 июля. Стороны хотят достигнуть консенсуса до официального начала саммита.

Как сообщает Bild, позицию Берлина разделяет и Вашингтон.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", — заявил источник газеты.

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Ранее Лайф рассказывал, что в НАТО в срочном порядке перед саммитом, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как выяснили СМИ, речь идёт о том, что Киев ещё долго будут финансировать, оснащать армию и обучать военных. При этом президент США Джо Байден признался, что пока не видит единства среди стран альянса по вопросу присоединения Украины.

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ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Никита Никонов
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