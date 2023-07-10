Две страны НАТО блокируют официальную заявку Украины на вступление в альянс, узнали СМИ

Правительство ФРГ не планирует соглашаться с рядом формулировок об отношениях Украины и НАТО, которые будут использованы в итоговом заявлении предстоящего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ кабмина Германии.

"Незадолго до начала саммита НАТО в Вильнюсе компромиссное решение уже было близко. Однако Правительство ФРГ блокирует решение, которое было бы в пользу Украины", — пишет издание.

По данным журналистов, Берлин не согласен на упоминание о приглашении Украины в НАТО" или упоминание о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе саммита. При этом немецкое руководство готово обсудить компромиссные формулировки, например, о вступлении Украины в альянс в будущем. Переговоры между представителями ФРГ и другими странами НАТО пройдут вечером 10 июля. Стороны хотят достигнуть консенсуса до официального начала саммита.

Как сообщает Bild, позицию Берлина разделяет и Вашингтон.