Байден не увидел единодушия в НАТО по вопросу приёма Украины в "семью" альянса

Президент США Джо Байден признался, что не видит единства среди стран НАТО по вопросу присоединения Украины к альянсу.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент..." — сказал Байден в интервью CNN.

Американский лидер добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и дал ему понять, что Вашингтон "продолжит обеспечивать безопасность Украины" и поставлять ей вооружения. Однако обсуждать вступление страны в альянс пока рано, нужно выполнить ряд требований, отметил Байден.

При этом глава Белого дома заявил, что позитивно смотрит на перспективы присоединения к НАТО Швеции в свете ближайшего саммита в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.