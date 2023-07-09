Байден не увидел единодушия в НАТО по вопросу приёма Украины в "семью" альянса
Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приёма Украины в альянс
Президент США Джо Байден признался, что не видит единства среди стран НАТО по вопросу присоединения Украины к альянсу.
"Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент..." — сказал Байден в интервью CNN.
Американский лидер добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Незалежной Владимиром Зеленским и дал ему понять, что Вашингтон "продолжит обеспечивать безопасность Украины" и поставлять ей вооружения. Однако обсуждать вступление страны в альянс пока рано, нужно выполнить ряд требований, отметил Байден.
При этом глава Белого дома заявил, что позитивно смотрит на перспективы присоединения к НАТО Швеции в свете ближайшего саммита в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.
Ранее Лайф писал, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвани сравнил намерение принять Украину в НАТО с лунатизмом. По мнению политика, Байден должен ясно дать понять, что Вашингтон совершенно однозначно выступает против вступления Незалежной в альянс. Также Рамасвами напомнил про невыполненные обещания экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о том, что НАТО не будет расширяться на восток от Германии.
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