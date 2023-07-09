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9 июля, 08:17

В Киеве похвастались согласованием "нескольких важных решений" для Украины и НАТО

Министр Кулеба: Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о нескольких согласованных решениях по линии Украина – НАТО, отметив, что путь Киева по вступлению в альянс после предстоящего саммита 11–12 июля в Вильнюсе "станет короче". Об этом пишет издание "Украинская правда".

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнёрами это сделали", — сказал Кулеба.

Вместе с тем дипломат выразил недовольство и пожаловался на то, что от НАТО до сих пор нет никакой конкретики и ясности по поводу приглашения Украины в Североатлантический альянс.

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Несмотря на слова Кулебы о продвижении Украины в вопросе вступления в НАТО, некоторые европейские государства планируют отсрочить заявку Киева на членство в альянсе. Так, например, Германия намерена обсудить этот вопрос на саммите НАТО в Вильнюсе. По мнению немецких властей, присоединение Украины к военно-политическому блоку может стать причиной начала вооружённого противостояния с Россией.

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Shutterstock

Николь Вербер
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