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9 июля, 00:36

В США сравнили намерение принять Украину в НАТО с лунатизмом

Кандидат в президенты США Рамасвами считает лунатизмом принятие Украины в НАТО

Кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами считает, что принятие Украины в НАТО было бы лунатизмом. Об этом он написал в "Твиттере".

По мнению политика, действующий американский лидер должен ясно дать понять, что Вашингтон совершенно однозначно выступает против принятия Киева в альянс. Рамасвами напомнил про невыполненные обещания экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву, что НАТО не будет расширяться на восток от Германии.

Он пообещал на посту президента не попадать под влияние "антидемократического комедианта, ставшего лидером", а также выразил недоумение, по какой причине "западный мир ест с руки этого заклинателя крыс".

Берлин планирует отсрочить заявку Киева на членство в НАТО из-за России

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Ранее Джо Байден рассказал, чем грозит для США вступление Украины в НАТО. Как считает американский президент, ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной в альянс преждевременно.

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Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / VivekGRamaswamy

Лариса Сафронова
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