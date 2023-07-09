В США сравнили намерение принять Украину в НАТО с лунатизмом
Кандидат в президенты США Рамасвами считает лунатизмом принятие Украины в НАТО
Кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами считает, что принятие Украины в НАТО было бы лунатизмом. Об этом он написал в "Твиттере".
По мнению политика, действующий американский лидер должен ясно дать понять, что Вашингтон совершенно однозначно выступает против принятия Киева в альянс. Рамасвами напомнил про невыполненные обещания экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву, что НАТО не будет расширяться на восток от Германии.
Он пообещал на посту президента не попадать под влияние "антидемократического комедианта, ставшего лидером", а также выразил недоумение, по какой причине "западный мир ест с руки этого заклинателя крыс".
Ранее Джо Байден рассказал, чем грозит для США вступление Украины в НАТО. Как считает американский президент, ставить на голосование вопрос о вступлении Незалежной в альянс преждевременно.
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