"Стоит ожидать худшего": Военный аналитик рассказал, на что готов пойти Киев ради членства в НАТО

Киев попытается устроить в зоне СВО опасную провокацию в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, а Запад поддержит действия Украины, но её всё равно не примут в состав альянса. Таким прогнозом поделился с журналистами военный эксперт Евгений Михайлов.

"В преддверии натовского саммита в Вильнюсе можно с большой вероятностью предположить, что Украина предпримет некие экстраординарные провокации на линии боестолкновения. Я не сомневаюсь в том, что, вполне вероятно, это будет одобрено западными кураторами", — отметил аналитик в беседе с телеканалом "360".

Михайлов предположил, что Киев может готовить акцию сродни провокации на Запорожской атомной электростанции, когда Украина сначала интенсивно вбрасывала в информационное пространство информацию о том, что Россия собирается взорвать ЗАЭС и устроить радиационную катастрофу, а потом резко перестала заниматься распространением дезинформации. Наступившее молчание Киева может быть признаком подготовки к новой задумке. Например, власти Украины способны совершить атаку с использованием химического оружия.

"Опять же, неслучайно на Западе стали говорить о том, что у Украины есть собственное химическое оружие и она, может быть, его применит. Здесь можно говорить и о биоразработках тех же стран НАТО, а точнее американцев, которые имеют более десятка биолабораторий двойного назначения на территории Украины и разрабатывали там боевые вирусы", — объяснил Михайлов.