ЕС не решился помешать США вооружить ВСУ кассетными бомбами

Евросоюз поддержал передачу Украине кассетных бомб для обороны. Такое заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали во время пресс-конференции в Брюсселе, прокомментировав решение США о поставках этого вида боеприпасов Киеву.

"Мы в курсе объявления о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине. Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной", — подчеркнула Масрали, добавив, что в ЕС поддерживают передачу ВСУ боеприпасов, которые будут использоваться для самообороны.