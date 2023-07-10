ЕС не решился помешать США вооружить ВСУ кассетными бомбами
Евросоюз поддержал намерение США передать Украине кассетные боеприпасы
Евросоюз поддержал передачу Украине кассетных бомб для обороны. Такое заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали во время пресс-конференции в Брюсселе, прокомментировав решение США о поставках этого вида боеприпасов Киеву.
"Мы в курсе объявления о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине. Это вопрос между странами, поставляющими боеприпасы, и Украиной", — подчеркнула Масрали, добавив, что в ЕС поддерживают передачу ВСУ боеприпасов, которые будут использоваться для самообороны.
Как писал Лайф, 7 июля Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, в который вошли кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о намерении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". Позднее в Белом доме заявили, что Киев дал гарантии, что якобы не будет использовать эти снаряды на территории РФ. При этом там не уточнили, идёт ли речь о новых российских регионах.
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