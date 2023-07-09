В Белом доме заявили о гарантиях, которые Киев дал Вашингтону по кассетным бомбам

Украина дала гарантии США, что не будет применять американские кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга он отметил, что использование таких боеприпасов Киевом будет ограничено несколькими условиями. Одно из них — что ВСУ не будут применять их на российской территории.