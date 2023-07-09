В Белом доме заявили о гарантиях, которые Киев дал Вашингтону по кассетным бомбам
Салливан: Украина гарантировала неприменение кассетных бомб на территории России
Украина дала гарантии США, что не будет применять американские кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе брифинга он отметил, что использование таких боеприпасов Киевом будет ограничено несколькими условиями. Одно из них — что ВСУ не будут применять их на российской территории.
"Они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане", — сказал Салливан.
Ранее Лайф писал, что Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который, помимо прочего, входят кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что представители американской власти ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о стремлении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". Генерал-лейтенант ВС США в отставке Марк Хертлинг объяснил, почему такие бомбы бесполезны против Российской армии.