Захарова напомнила об осуждающем заявлении Псаки о кассетных боеприпасах
Захарова: Псаки в 2022 году назвала применение кассетных бомб военным преступлением
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение США предоставить Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Так, она напомнила о заявлении бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что их применение является военным преступлением.
"Спустя полтора года советник американского президента [Джо] Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждём выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер", — написала она и сопроводила публикацию роликом, где Псаки 28 февраля 2022 года заявила, что применение кассетных боеприпасов — это военное преступление.
Напомним, сегодня вечером Пентагон официально объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. При этом точное количество данного вооружения, которое получит Украина, раскрывать не стали. Кроме кассетных бомб, в новый пакет помощи также войдут боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и другое вооружение.