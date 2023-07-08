Захарова напомнила об осуждающем заявлении Псаки о кассетных боеприпасах

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение США предоставить Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Так, она напомнила о заявлении бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что их применение является военным преступлением.

"Спустя полтора года советник американского президента [Джо] Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждём выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер", — написала она и сопроводила публикацию роликом, где Псаки 28 февраля 2022 года заявила, что применение кассетных боеприпасов — это военное преступление.