Небензя: Решение США передать Киеву кассетные бомбы станет шагом к эскалации

Если власти Соединённых Штатов всё же решат передать Украине кассетные боеприпасы, это станет очередным шагом к эскалации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Они (США) делают много объявлений. Это очередной шаг к эскалации", — сказал дипломат в беседе с журналистами.

Небензя комментировал публикацию газеты The New York Times о том, что администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. По данным издания, о соответствующем решении будет официально объявлено в ближайшее время.