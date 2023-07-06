Небензя: Решение США передать Киеву кассетные бомбы станет шагом к эскалации
Если власти Соединённых Штатов всё же решат передать Украине кассетные боеприпасы, это станет очередным шагом к эскалации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Они (США) делают много объявлений. Это очередной шаг к эскалации", — сказал дипломат в беседе с журналистами.
Небензя комментировал публикацию газеты The New York Times о том, что администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. По данным издания, о соответствующем решении будет официально объявлено в ближайшее время.
Лайф напоминает, что ещё в марте Украина попросила американских конгрессменов повлиять на Белый дом и добиться включения кассетных боеприпасов в очередной пакет военной помощи США. После этого четверо законодателей-республиканцев направили главе Белого дома Джо Байдену письмо с призывом помочь Киеву.
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