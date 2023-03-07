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7 марта, 01:40

Украина просит США передать ей запрещённые во многих странах кассетные бомбы

Reuters: Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20, чтобы сбрасывать их с дронов

Власти Украины просят членов американского Конгресса повлиять на Белый дом, чтобы включить авиационные кассетные бомбы в очередной пакет военной помощи США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Эстония задумалась об отправке Киеву кассетных снарядов, но есть загвоздка

Эстония задумалась об отправке Киеву кассетных снарядов, но есть загвоздка

Как указали собеседники издания, речь идёт о кассетных бомбах MK-20, которые Киев намерен сбрасывать с беспилотников. Украинское руководство попросило отправить их в дополнение к запросу у Вашингтона 155-миллиметровых кассетных артиллерийских снарядов. Издание подчёркивает, что кассетные боеприпасы, запрещённые более чем в 120 странах, выпускают большое количество бомб малого калибра. По словам члена Комитета по вопросам вооружённых сил Палаты представителей Адама Смита, эта передача не должна иметь место.

А ранее американские власти выделили Киеву новый, 33-й по счёту, пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, в него входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

Обложка ©

Flickr / USArmy

Иван Косицын
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