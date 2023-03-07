Украина просит США передать ей запрещённые во многих странах кассетные бомбы

Власти Украины просят членов американского Конгресса повлиять на Белый дом, чтобы включить авиационные кассетные бомбы в очередной пакет военной помощи США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как указали собеседники издания, речь идёт о кассетных бомбах MK-20, которые Киев намерен сбрасывать с беспилотников. Украинское руководство попросило отправить их в дополнение к запросу у Вашингтона 155-миллиметровых кассетных артиллерийских снарядов. Издание подчёркивает, что кассетные боеприпасы, запрещённые более чем в 120 странах, выпускают большое количество бомб малого калибра. По словам члена Комитета по вопросам вооружённых сил Палаты представителей Адама Смита, эта передача не должна иметь место.