В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал требование украинских властей предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Его слова приводит телеканал NTV.

"Украина требует всего. Это требование (о кассетных бомбах и фосфорных боеприпасах. — Прим. Лайфа) я считаю ошибкой только потому, что они чего-то просят, но оно не означает, что это нужно реализовать", — возмутился политик.

Запросы Киева на поставки запрещённого оружия Хофрайтер объяснил отчаянием киевских властей в связи с нарушением западными союзниками обещаний по объёмам поставок вооружения и техники. Это касается танков Leopard 2.