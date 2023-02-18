В Германии резко ответили на требование Киева дать ему запрещённое оружие
Депутат Бундестага Хофрайтер назвал ошибкой требование Киева дать ему фосфорные бомбы
Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал требование украинских властей предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы. Его слова приводит телеканал NTV.
"Украина требует всего. Это требование (о кассетных бомбах и фосфорных боеприпасах. — Прим. Лайфа) я считаю ошибкой только потому, что они чего-то просят, но оно не означает, что это нужно реализовать", — возмутился политик.
Запросы Киева на поставки запрещённого оружия Хофрайтер объяснил отчаянием киевских властей в связи с нарушением западными союзниками обещаний по объёмам поставок вооружения и техники. Это касается танков Leopard 2.
Ранее Лайф сообщал, что Нидерланды и Дания отказались поставлять Киеву танки Leopard 2. В качестве компенсации Амстердам и Копенгаген выразили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.
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