СМИ сообщили о провале Запада по Украине из-за признания Германии

Запад проваливает поддержку Украины. К такому выводу пришёл обозреватель Bloomberg Арне Делфс после признания Германии о том, что Киев получит меньше танков, чем было обещано.

"Признание министра (главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. — Прим. Лайфа) ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели", — заявил публицист.

Автор указывает, что Польша подготовила к отправке Киеву около 30 танков Leopard 2 A4, однако состояние многих из них плохое и применить их можно только после ремонта.