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16 февраля, 01:32

СМИ сообщили о провале Запада по Украине из-за признания Германии

Bloomberg: Признание ФРГ о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Запад проваливает поддержку Украины. К такому выводу пришёл обозреватель Bloomberg Арне Делфс после признания Германии о том, что Киев получит меньше танков, чем было обещано.

"Признание министра (главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. — Прим. Лайфа) ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели", — заявил публицист.

Министр обороны Польши анонсировал поставки танков Leopard на Украину в марте

Министр обороны Польши анонсировал поставки танков Leopard на Украину в марте

Автор указывает, что Польша подготовила к отправке Киеву около 30 танков Leopard 2 A4, однако состояние многих из них плохое и применить их можно только после ремонта.

Ранее Лайф писал, что Нидерланды и Дания отказались поставлять Киеву танки Leopard 2. В качестве компенсации Амстердам и Копенгаген выразили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.

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Юлия Коновалова
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