В США могут принять решение о поставке кассетных бомб Киеву уже на этой неделе

Решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов может быть принято Соединёнными Штатами Америки уже на этой неделе. О такой вероятности развития событий узнал телеканал CBS.

Газета напомнила, что Вашингтон изучает возможность отправки таких бомб в связи с давним запросом киевских властей. Там убеждены, что вооружение этого типа позволит украинской армии справиться c "высоким спросом на боеприпасы" в условиях контрнаступления.

Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Их применение крайне опасно, так как неразорвавшиеся снаряды могут убивать или ранить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Именно по этой причине каccетные бомбы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединилось 123 государства, в том числе и Украина.