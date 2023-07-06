В США могут принять решение о поставке кассетных бомб Киеву уже на этой неделе
CBS: США могут до конца недели объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов
Решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов может быть принято Соединёнными Штатами Америки уже на этой неделе. О такой вероятности развития событий узнал телеканал CBS.
Газета напомнила, что Вашингтон изучает возможность отправки таких бомб в связи с давним запросом киевских властей. Там убеждены, что вооружение этого типа позволит украинской армии справиться c "высоким спросом на боеприпасы" в условиях контрнаступления.
Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Их применение крайне опасно, так как неразорвавшиеся снаряды могут убивать или ранить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Именно по этой причине каccетные бомбы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединилось 123 государства, в том числе и Украина.
Напомним, ещё в марте власти Украины попросили американских конгрессменов повлиять на Белый дом и добиться включения кассетных боеприпасов в очередной пакет военной помощи США. После этого четверо законодателей-республиканцев направили президенту страны Джо Байдену письмо с призывом помочь Украине. Однако 23 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон не принимал решения о поставке таких снарядов.
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